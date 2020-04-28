Последние новости рубрики Общество
06 мая 2020 16:38  [44] Очередное граффити Победы появилось в Нижнем Новгороде
06 мая 2020 16:32  [53] "Предотвратить распространение коронавируса можно только при ответственном отношении каждого из нас", - Соломон Апоян
06 мая 2020 16:26  [66] Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 7 мая
06 мая 2020 16:16  [70] "ЛУКОЙЛ" капитально отремонтировал памятник "Вечный огонь" в Кстове
06 мая 2020 14:53  [134] "Благодаря тестам мы выявляем и тех людей, у которых болезнь протекает бессимптомно", - Николай Карякин
06 мая 2020 14:43  [159] Более 90 нижегородцев вернулись в Россию из-за рубежа
06 мая 2020 14:33  [103] Нижегородский филиал "Т Плюс" завершает отопительный сезон
06 мая 2020 14:21  [140] Благоустройство вокруг Кабацкого озера началось в Богородске
06 мая 2020 13:26  [371] Почтальоны из Нижегородской области обратились в суд
06 мая 2020 13:15  [127] Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в онлайн-акциях к 75-летию Великой Победы
Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 7 мая

06 мая 2020 16:26  [66] Общество

Владимир Панов, еще будучи главой города, подписал постановление о завершении в Нижнем Новгороде отопительного сезона с 7 мая 2020 года. Об этом сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

С 7 мая 2020 года теплоснабжающим, теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение города, а также организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предписано начать переход на летний режим работы и приступить к отключению систем отопления промышленных предприятий, учебных заведений, жилых и многоквартирных домов, детских и лечебных учреждений.

Последовательность и сроки отключения теплоснабжения потребителей определены технологическими особенностями конкретной системы теплоснабжения, к которой подключены потребители.

В целом по Нижегородской области отопительный сезон планируется завершить также 7 мая.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph