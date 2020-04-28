Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 7 мая Общество

Владимир Панов, еще будучи главой города, подписал постановление о завершении в Нижнем Новгороде отопительного сезона с 7 мая 2020 года. Об этом сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

С 7 мая 2020 года теплоснабжающим, теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение города, а также организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предписано начать переход на летний режим работы и приступить к отключению систем отопления промышленных предприятий, учебных заведений, жилых и многоквартирных домов, детских и лечебных учреждений.

Последовательность и сроки отключения теплоснабжения потребителей определены технологическими особенностями конкретной системы теплоснабжения, к которой подключены потребители.

В целом по Нижегородской области отопительный сезон планируется завершить также 7 мая.