"Предотвратить распространение коронавируса можно только при ответственном отношении каждого из нас", - Соломон Апоян Общество

"Предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, в том числе тяжелые случаи заболевания, можно только при ответственном отношении каждого из нас к соблюдению норм безопасности", - убежден главный врач ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД" Соломон Апоян.

Он сообщил, что лаборатория "НОЦ СПИД" проводит ежесуточно от 800 до 1000 исследований. Всего здесь проведено уже 20 622 исследования.

"Сегодня очень важно знать, есть ли у вас это заболевание, особенно если оно протекает бессимптомно либо в легкой форме, на которую многие просто не обращают внимание. А у нас таких немало. Очень важно, чтобы человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 самоизолировался и проходил лечение под наблюдением врачей", - добавил Соломон Апоян.

Напомним, сейчас в регионе тесты на коронавирус исследуют специалисты лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД", Приволжский исследовательский медицинский университет, Приволжский окружной медицинский центр, Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер, ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) в Сарове и Нижегородская инфекционная клиническая больница №2 и ООО "АВК Мед".

По состоянию на 6 мая 2020 года, всего выявлено 3 298 случаев заражения, из них 428 человек выздоровели и выписаны, 16 человек умерли.