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Общество

Очередное граффити Победы появилось в Нижнем Новгороде

06 мая 2020 16:38  [47] Общество

Фото: организаторы

Граффити, посвященное Победе в Великой Отечественной войне, появилось в Чернопрудском сквере Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 6 мая 2020 года.

В Нижегородской области продолжается реализация проекта "Образ Победы" по созданию рисунков на трансформаторных подстанциях во дворах домов, где живут ветераны. Проект реализуется Нижегородским региональным отделением всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Рисунки создаются при поддержке ГАУК НО "Региональное управление культурно-образовательными проектами". Изображения располагаются на трансформаторных подстанциях "Россети Центр и Приволжье Нижновэнэрго".

6 мая 2020 года в Нижнем Новгороде, на территории Чернопрудского сквера, появилось изображение, посвященное возвращению солдата с войны. На рисунке дочь обнимает отца-воина, который возвратился с фронта.

На данный момент создано уже 11 портретов ветеранов Великой Отечественной войны во дворах, где проживают ветераны. Еще несколько изображений посвящены присвоению Нижнему Новгорода звания "Город трудовой доблести", а также Победе в Великой Отечественной войне. Всего на территории Нижнего Новгорода появилось 16 граффити. К 9 Мая в Нижнем Новгороде будет создано 20 изображений.

Ранее граффити на стенах трансформаторных подстанций были созданы на улицах Звездинке, Сурикова, Ванеева и Льва Толстого, Волжской набережной, а также в Нижегородском кремле. К участию в проекте привлечены профессионалы – мастера стрит-арта с многолетним опытом работы на подобных объектах.

Напомним, граффити-портрет ветерана Великой Отечественной войны Евгения Макарова появился на улице Ванеева в марте этого года.

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