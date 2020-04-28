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Политика

"При Панове произошла качественная перезагрузка в области молодежной политики в Нижнем Новгороде", – Александр Митрофанов

06 мая 2020 16:43  [29] Политика

Фото: с сайта nnov.hse.ru

Председатель Нижегородской областной организации Российского Союза Молодежи Александр Митрофанов прокомментировал переход Владимира Панова на работу в федеральные органы власти. Александр Митрофанов считает, что за два года в лучшую сторону изменилось отношение к молодежной политике. Панов активно встречался с молодежью и на мероприятиях, и в вузах.

"Кроме того, нельзя не упомянуть и о премиях, которые были учреждены мэрией города по поручению главы, направленных на поддержку лидеров среди молодежи и самых талантливых молодых ребят. И это все очень важно. Был выстроен диалог с общественными организациями. Совершенно по-новому была выстроена работа и с образовательными организациями Нижнего Новгорода. Можно сказать, что при Панове произошла качественная перезагрузка в области молодежной политики в Нижнем Новгороде. И я надеюсь, что все эти начинания сохранятся в будущем, а молодежь будет гордиться своим городом", - сказал Александр Митрофанов.

Как сообщалось ранее, летом 2019 года Владимир Панов впервые наградил 20 нижегородских молодых общественников именными стипендиями главы города. На именную стипендию главы города, учрежденную в 2019 году, могут претендовать студенты-очники государственных вузов и профессиональных образовательных организаций Нижнего Новгорода.

В качестве кандидатов на получение стипендии могут быть выдвинуты студенты, внесшие вклад в развитие молодежного общественного движения, представившие деятельность своего молодежного общественного объединения на городском, областном, всероссийском и международном уровнях; победители и призеры городских, областных, всероссийских и международных конкурсов молодежных общественных объединений, творческих выставок, фестивалей; студенты, проявившие себя в области литературы и искусства; лауреаты научно-практических конференций, конкурсов; призеры спортивных соревнований.

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