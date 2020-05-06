Пенсионерку на Бору задушили проводом от утюга Происшествия

В Нижегородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве пенсионерки, а также в разбойном нападении, совершенном совместно с тремя подельниками. Об этом сообщает СУ СК России по региону 6 мая 2020 года.

Следственным отделом по городу Бор завершено расследование по уголовному делу по обвинению 34-летнего мужчины в совершении преступлений по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), а также 24-, 34- и 28-летних молодых людей, обвиняемых в совершении разбойного нападения.

По версии следствия, в ночь на 26 сентября 2019 года четверо обвиняемых незаконно через окно проникли в дом, расположенный в М. Пикино на Бору, напали на хозяйку и требовали деньги. Затем они похитили у пенсионерки ювелирные украшения, телефоны и деньги на общую сумму 50 тысяч рублей.

После этого 34-летний мужчина задушил пенсионерку проводом от утюга. При этом, именно он знал хозяйку, так как сожительствовал с родственницей погибшей.

Все обвиняемые заключены под стражу. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. Они наркозависимые.

Уголовное дело направлено в областной суд.