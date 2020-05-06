Последние новости рубрики Культура и отдых
07 мая 2020 09:35  [35] Директор Нижегородского ансамбля "Любава" пригласил принять участие в акции "День Победы на разных языках"
07 мая 2020 09:12  [56] Кировская область присоединяется к песенному марафону "Наш День Победы"
06 мая 2020 16:06  [211] Нижегородскую чайную "Столбы" можно посетить в режиме онлайн
06 мая 2020 11:28  [170] Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в Wink
06 мая 2020 08:36  [330] Песня "День Победы" впервые прозвучит на чувашском языке
05 мая 2020 15:10  [204] Певица Дарья Лебедева пригласила нижегородцев принять участие в акции "Споем вместе "День Победы""
05 мая 2020 10:19  [261] Более 20 млн рублей потратят на оснащение Нижегородского музучилища
05 мая 2020 09:45  [446] Пензенская область принимает эстафету песенного марафона "Наш День Победы"
04 мая 2020 09:16  [425] Нижегородские учреждения культуры предлагают просветительские онлайн-мероприятия 4 мая
04 мая 2020 08:45  [296] Ульяновская область присоединилась к песенному марафону "Наш День Победы"
Культура и отдых

Директор Нижегородского ансамбля "Любава" пригласил принять участие в акции "День Победы на разных языках"

07 мая 2020 09:35  [35] Культура и отдых

Директор Нижегородского муниципального ансамбля народной песни "Любава" Максим Егоров пригласил принять участие в международной культурно-патриотической акции "День Победы на разных языках".

Старт акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко. С призывом присоединиться к ней в своих аккаунтах в социальных сетях также выступили другие известные артисты.

Участником акции может стать любой желающий, для этого нужно исполнить песню "День Победы" на своем родном языке. На сайте pobeda-2020.ru работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков).

Любой пользователь также может записать видеоролик с собственным исполнением песни и представить его на конкурс. Лучшие видео будут показаны по центральным ТВ-каналам.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph