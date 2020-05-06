Директор Нижегородского ансамбля "Любава" пригласил принять участие в акции "День Победы на разных языках" Культура и отдых

Директор Нижегородского муниципального ансамбля народной песни "Любава" Максим Егоров пригласил принять участие в международной культурно-патриотической акции "День Победы на разных языках".

Старт акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко. С призывом присоединиться к ней в своих аккаунтах в социальных сетях также выступили другие известные артисты.

Участником акции может стать любой желающий, для этого нужно исполнить песню "День Победы" на своем родном языке. На сайте pobeda-2020.ru работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков).

Любой пользователь также может записать видеоролик с собственным исполнением песни и представить его на конкурс. Лучшие видео будут показаны по центральным ТВ-каналам.