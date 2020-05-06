Генератор холодного тумана применяют для дезинфекции Нижнего Новгорода Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Специализированную технику (генератор холодного тумана) применяют для дезинфекции общественных пространств Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 6 мая 2020 года.

Устройство российских разработчиков позволяет распылять противовирусный препарат на расстояние до 70 метров.

"Работа по дезинфекции общественных пространств в регионе организована в соответствии с указом губернатора Глеба Никитина. В Нижнем Новгороде мы привлекли для этого спецтехнику. Планируется, что она будет работать в городе два дня. Но многое зависит от погоды. В дождь эффективность дезинфекции сводится к нулю. Рассчитываем, что весь запланированный объем обработки будет выполнен", - рассказал заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Александр Ковальчук.

Фото: правительство Нижегородской области

За два дня в Нижнем Новгороде при помощи генератора холодного тумана планируется провести санитарную обработку 2 млн кв.метров территории.

"Мощность установки позволяет за рабочую смену обработать от 1 миллиона до 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров территории. Дезинфицирующий препарат не содержит хлора, то есть безопасен для людей и окружающей среды. Его плюс в том, что все вирусы и микробы убиваются в течение 30-40 минут. Эффект сохраняется до 15 дней в зависимости от погодных условий", - отметил генеральный директор дезинфицирующей компании Алексей Носов.

В министерстве энергетики и ЖКХ региона также добавили, что дезинфекция общественных пространств ведется во всех районах области. Это общественные пространства, детские площадки, улично-дорожная сеть и остановки.

По состоянию на 6 мая, выявлено 3 298 случаев заражения, из них 428 человек выздоровели и выписаны, 16 человек умерли.

Ранее сообщалось, что нижегородцам начнут выдавать маски в крупных сетевых магазинах по итогам переговоров с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе: "Лентой", "Окей", "Оби", "Ашаном".

Напомним, со 2 мая на карантин закрыты: Починки (Починковский район), Выкса, Павлово и рабочий поселок Тумботино (Павловский район), Кулебаки и рабочий поселок Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочий поселок Мухтолово (Ардатовский район). В селе Дивеево карантин введен 25 апреля.