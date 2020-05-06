"Кресло мэра Владимиру Панову было впору", – Артем Кавинов Политика

Депутат Госдумы РФ Артем Кавинов прокомментировал уход Владимира Панова с поста главы Нижнего Новгорода.



"Могу сказать, что кресло мэра Владимиру Александровичу было впору – это работоспособный, неравнодушный человек со своим подходом и взглядом на происходящее. Неизбежно его стиль отразился и на городском облике. Демократичные, доверительные форматы общения с людьми, активное использование цифровых платформ обратной связи – это, безусловно, современная новая история, хорошо понятная активным нижегородцам", - сказал он.



"В сотрудничестве с губернаторской командой мэрия под его руководством достойно встретила гостей чемпионата мира. Мы гордимся своим городом. За эти два года начали приводить в порядок город, наконец, исчез синий забор на Набережной, появились большие планы по строительству детских садов и школ. А каждая стройка – непростая история, учитывая, что, по сути, необходимо заново выстраивать систему обновления социальной городской инфраструктуры. И мне как депутату Госдумы от сормовичей, которые с нетерпением ждут новых мест в детских садах, это близко и знакомо. За два года появилось 16 новых социальных объектов в городе. Уверен, что Владимир Александрович сможет проявить свои деловые качества на новом посту, а наш любимый Нижний продолжит свое развитие и впишет новые страницы в историю России", - резюмировал Артем Кавинов.

Напомним, Владимир Панов на внеочередном заседании городской Думы 6 мая заявил о досрочном прекращении своих полномочий мэра в связи с переходом на должность в федеральной структуре.

Обращаясь к депутатам городской Думы, Владимир Панов отметил 20 проведенных открытых встреч с жителями.

"Эти встречи позволили решать и коллективные вопросы, и частные. Приведу лишь один пример. Именно на встрече с жителями в Автозаводском районе был поднят вопрос о возвращении статуса индивидуальной жилой застройки посёлкам Стригино, Нагулино и Гнилицы. Этот вопрос затрагивал интересы тысяч нижегородцев, и нам с вами при поддержке Глеба Сергеевича удалось его решить", - заявил глава города.