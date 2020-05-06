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Общество

Участнице битвы за Москву из Нижнего Новгорода отремонтировали квартиру

07 мая 2020 09:28  [1] Общество

Участнице битвы за Москву Софье Ивановне Серовой отремонтировали квартиру в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Это было сделано в рамках реализации мероприятий к 75–летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее ее дочь обратилась с просьбой помочь к депутату Законодательного Собрания Артему Баранову, а также в социальные службы района.

Как отметил Артем Баранов, решение вопроса стало возможным благодаря содействию руководства области, управления социальной защиты населения, домоуправляющей компании Канавинского района.

В квартире ветерана был проведен ремонт трех комнат, ванной, кухни и санузла, в частности, покрашены потолки, поклеены обои, уложен ламинат, а также произведена замена сантехники и электрики. На время ремонта Софья Ивановна находилась на отдыхе.

"С Софьей Ивановной я познакомился в 2019 году. В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне было принято решение помочь Софье Ивановне с ремонтом квартиры. Сейчас работы по ремонту находятся в завершающей стадии, и Софья Ивановна встретит главный праздник страны в отремонтированной квартире", - отметил Артем Баранов.

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