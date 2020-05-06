Сотрудник нижегородской полиции подозревается в мошенничестве

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Сотрудник дежурной части отдела полиции №6 УМВД России по Нижнему Новгороду подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
В отношении старшего лейтенанта полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, вечером 30 апреля 2020 года подозреваемая в незаконном обороте наркотиков нижегородка передала ему в салоне автомобиля у отдела полиции на ул. Горной 80 тысяч рублей.
За эти деньги мужчина пообещал ей оказать содействие в решении вопроса о назначении наказания за совершенное преступление, не связанное с лишением свободы. Отмечается, что подозреваемый знал, что не обладает такими полномочиями.
Мужчина во всем признался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, он отстранен от занимаемой должности.
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