Последние новости рубрики Происшествия
07 мая 2020 09:48  [1] Сотрудник нижегородской полиции подозревается в мошенничестве
06 мая 2020 17:45  [220] Пенсионерку на Бору задушили проводом от утюга
06 мая 2020 13:57  [518] Монтажника из Выксы засыпало смесью из песка и щебня
06 мая 2020 12:49  [315] Житель Краснобаковского района подозревается в убийстве из огнестрельного оружия
04 мая 2020 12:16  [548] Водитель Peugeot погиб в ДТП в Нижнем Новгороде
03 мая 2020 15:00  [561] Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в Арзамасе
03 мая 2020 14:15  [394] Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере на Бору
02 мая 2020 14:37  [1058] Двое нижегородцев погибли и двое пострадали в результате въезда автомобилей в заборы и световые опоры
30 апреля 2020 13:56  [970] Арестован экс-директор казначейства нижегородского банка
30 апреля 2020 13:33  [344] Двое жителей Ковернинского района пойдут под суд из-за драки в закрытом ресторане
Происшествия

Сотрудник нижегородской полиции подозревается в мошенничестве

07 мая 2020 09:48  [1] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Сотрудник дежурной части отдела полиции №6 УМВД России по Нижнему Новгороду подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

В отношении старшего лейтенанта полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, вечером 30 апреля 2020 года подозреваемая в незаконном обороте наркотиков нижегородка передала ему в салоне автомобиля у отдела полиции на ул. Горной 80 тысяч рублей.

За эти деньги мужчина пообещал ей оказать содействие в решении вопроса о назначении наказания за совершенное преступление, не связанное с лишением свободы. Отмечается, что подозреваемый знал, что не обладает такими полномочиями.

Мужчина во всем признался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, он отстранен от занимаемой должности.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph