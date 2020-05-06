Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Кстове с 12 по 13 мая Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" совместно с Новогорьковской ТЭЦ проведут плановые гидравлические испытания станционных, магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей с 12 по 13 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В период проведения испытаний будет отключено горячее водоснабжение от центральных и индивидуальных тепловых пунктов, запитанных от Новогорьковской ТЭЦ.

Гидравлические испытания (опрессовки) тепловых сетей проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электростанций и сетей для проверки механической прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры. Они позволяют выявить ослабленные места системы теплоснабжения города и устранить их в ходе подготовки к новому отопительному сезону, чтобы и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей осенне-зимний период 2020/2021 гг.

При обнаружении разрывов тепловой сети во время испытаний (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) просим немедленно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41.