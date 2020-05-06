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Общество

Прокурор Шатковского района через суд требует установить пандус перед входом в райадминистрацию

07 мая 2020 10:14  [92] Общество

Прокурор Шатковского района через суд требует установить пандус перед входом в районную администрацию. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 7 мая 2020 года.

О недоступности здания для маломобильных граждан в прокуратуру заявил местный житель.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства лестница перед входом в администрацию р.п. Шатки действительно не оборудована соответствующим пандусом или поручнями.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).

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