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Новый фонтан в форме звезды появился в нижегородском Парке Победы. Об этом сообщил Владимир Панов на своей странице в соцсети Facebook в день сложения полномочий главы города.
Работа фонтана сопровождается динамической подсветкой в цветах триколора.
Экс-глава Нижнего Новгорода также добавил, что в рамках благоустройства в парке были сделаны новые трибуны и сцена, оборудованы зона фаст-фуда и стилизованная детская игровая площадка, построен павильон для проведения мероприятий.
Сейчас там заканчивают асфальтировать дорожки.
Ранее сообщалось, что более 13 млн рублей направят дополнительно на развитие парка Победы в Нижнем Новгороде.
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