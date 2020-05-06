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Общество

Новый фонтан в форме звезды появился в нижегородском Парке Победы

07 мая 2020 10:50  [33] Общество

Фото: фото из соцсети Facebook, Владимир Панов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый фонтан в форме звезды появился в нижегородском Парке Победы. Об этом сообщил Владимир Панов на своей странице в соцсети Facebook в день сложения полномочий главы города.

Работа фонтана сопровождается динамической подсветкой в цветах триколора.

Экс-глава Нижнего Новгорода также добавил, что в рамках благоустройства в парке были сделаны новые трибуны и сцена, оборудованы зона фаст-фуда и стилизованная детская игровая площадка, построен павильон для проведения мероприятий.

Сейчас там заканчивают асфальтировать дорожки.

Ранее сообщалось, что более 13 млн рублей направят дополнительно на развитие парка Победы в Нижнем Новгороде.

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