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Происшествия

Машина сбила стоящего на обочине рабочего в Борском районе

07 мая 2020 11:53  [82] Происшествия

Машина сбила стоящего на обочине рабочего в п. Керженец Борского района. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 11:15 6 мая по адресу: ул. Лесозаводская, 6. Опытный водитель (48 лет, стаж 24 года) автомобиля Вольво FH-TRUCK 4X2 при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 31-летнего мужчина. Тот скончался на месте.

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