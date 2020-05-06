Депутаты ЗС НО помогли подготовить сюжеты о ветеранах-борчанах Общество

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области помогли подготовить сюжеты о ветеранах-борчанах. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"75-летие Победы каждый из нас стремится отметить более насыщенно и содержательно. Мы с Александром Шароновым – не исключение. Есть еще уникальная возможность побеседовать с фронтовиками, поэтому к 9 мая будет готова серия документальных фильмов о ветеранах, в которых борские ветераны рассказывают о том, как они завоевали эту Победу, о своих друзьях-однополчанах. Десять сюжетов уже снято, шесть пока в работе. Проект даст возможность нашим внукам и правнукам прикоснуться к правде о войне. Плюсом станет книга "Маленькие памятники большой войне"", - сказал председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев.

С инициативой издания сборника воспоминаний фронтовиков и тружеников тыла вышли борские школьники.

"Практически каждая российская семья хранит память о родных и близких, приближавших День Победы, некоторые фронтовики и труженики тыла здравствуют и поныне. Собрать по крупицам рассказы ветеранов – такую цель поставили перед собой школьники г.о.г Бор. Целых пять лет ребята вместе с педагогами и наставниками бережно записывали воспоминания земляков", - рассказали в ЗС НО.

Книга "Маленькие памятники большой войне" вышла тиражом 500 экземпляров.

Она вместе с флешкой с видеосюжетами "Свидетели Победы" будет вручена 38 ветеранам войны и пятерым блокадникам, проживающим в настоящее время на Бору.

Также сборник поступит в школы и библиотеки Бора. Сюжеты можно будет посмотреть в группе Борского информационного агентства.

"Каждый родившийся во второй половине прошлого века обязан знать правду о Великой Отечественной войне: пусть горькую и жестокую, но выстраданную нашими отцами, дедами, прадедами. Уничтожив фашизм, подарив нам с вами будущее, они заслужили право на бессмертие. Наша святая сыновняя обязанность – не забывать самим и завещать своим детям сохранять память о мужестве и героизме предков. Именно эта память делает нас сильнее, помогает нам понять, насколько хрупок мир, насколько ценна человеческая жизнь. Она заставляет нас быть ответственными за свое будущее", - отметил Евгений Лебедев.

В Законодательном собрании напомнили, что в годы войны 28 тысяч борчан ушли на фронт, 12 тысяч из них навсегда остались на полях сражений. Бор, удаленный от фронта, кормил армию, ковал оружие Победы, лечил раненых бойцов. Сейчас здесь более 120 мемориальных объектов: памятников, обелисков, мемориалов, братских могил и захоронений, музейных экспозиций, улиц имени Героев Советского Союза.