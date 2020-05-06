ЕРКЦ информирует нижегородцев о дистанционных способах оплаты квитанций Общество

Квитанции ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) за апрель доставлены в почтовые ящики граждан. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с этим ЕРКЦ напоминает жителям Дзержинска, Кстова и Кстовского района о дистанционных способах оплаты квитанций компании, которые особенно актуальны в период сложной эпидемиологической обстановки. Ведь ежемесячная плата за коммунальные услуги остается обязанностью жителя.

На сайте ЕРКЦ клиент может выбрать удобный для него способ внесения платежа за отопление и горячую воду без комиссии:

1. Через Личный кабинет (только для зарегистрированных пользователей), выбрав раздел "Оплатить квитанцию ООО "ЕРКЦ"".

2. Через сервис "Оплатить онлайн" (регистрация не требуется).

На сайте клиент может полностью или частично погасить имеющуюся у него задолженность за отопление и горячую воду. Воспользоваться данным сервисом жители могут в любое время.

Особенно актуально это сейчас, когда есть возможность списать "старые" пени, начисленные до 1 апреля 2020, при условии полной оплаты задолженности за отопление и горячую воду.

Подробная информация о проходящей акции "Весна – пени тают" размещена на оборотной стороне квитанции ЕРКЦ за апрель текущего года, а также на сайте.

Оплачивать квитанции ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа текущего месяца, в этом случае платеж будет учтен при формировании квитанции за следующий месяц, право на получение ЕДК сохранится.

Кроме этого, на сайте ЕРКЦ клиенты могут передать показания счетчиков и задать интересующий вопрос в Личном кабинете или в разделе "Обратная связь".

Получить консультацию специалистов жители также могут по телефону Контакт-центра 8(800) 100-75-30 (звонок бесплатный) с 08-00 до 20-00 с понедельника по воскресенье.