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Общество

Поздравление с Днем радио появится на нижегородской телебашне 7 мая

07 мая 2020 13:47  [147] Общество

Поздравление с Днем радио появится на нижегородской телебашне 7 мая. Об этом сообщает нижегородский филиал ФГУП "РТРС"

Архитектурно-художественная подсветка будет работать с 20:00 до 00:00. На световом панно телебашни появится радиоволна, портрет Александра Попова, а также текстовое поздравление с праздником.

Как отмечает директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин, "наш город с полным правом можно назвать первой радиостолицей".

"Ведь именно Нижний Новгород сыграл огромную роль в становлении и развитии отечественного радио. С ним неразрывно связано имя "отца радио" Александра Попова, продемонстрировавшего 7 мая 1895 года работу "беспроволочного телеграфа". В 1919 году именно из стен Нижегородской радиолаборатории  впервые в эфире вместо привычных сигналов азбуки Морзе прозвучал человеческий голос. Радио было и остается очень востребованным средством массовой информации. Оно информирует, развлекает, задает настроение, сохраняет и преумножает культурно-историческое наследие. Но самое главное - оно объединяет жителей нашей большой страны, что сейчас для всех нас крайне важно", - сказал он.

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