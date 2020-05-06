Более 12 тысяч домов продезинфицировали в Нижнем Новгороде Общество

Нижегородские коммунальщики провели 321 567 обработок мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. В общей сложности спецсредствами было обработано 12 700 домов. Продезинфицированы входные группы, подъезды, холлы. Особое внимание уделялось контактным зонам – ручкам, кнопкам лифтов, перилам, выключателям, почтовым ящикам. Как сообщили в администрации Московского района, коммунальными службами было проведено 6 332 обработок. Дезинфицировано 17 256 дверных ручек, 8 246 выключателей, 94 143 кнопки лифтов. В Автозаводском районе было проведено 75 915 обработок мест общего пользования. Обработано 938 585 дверных ручек, 48 2498 выключателей, обрабатывается 1 761 лифт. В Сормове проведено 37 296 дезинфекций. Обработано 74 592 дверных ручек, 69 900 выключателей и 12 180 кнопок лифтов. С начала апреля на территории Приокского района проведено 3 042 обработки мест общего пользования, дезинфицировано 15 170 дверных ручек, 9 945 выключателей, 3 007 кнопок лифтов. В Канавине по состоянию на 6 мая проведено 12 605 обработок мест общего пользования, дезинфицировано 50 830 дверных ручек, 25 404 выключателей, 3 168 кнопок лифтов. В Ленинском районе проведено 40 010 дезинфекций. Обработано 500 010 дверных ручек, 258 000 выключателей и 480 080 кнопок лифтов. По данным администрации Нижегородского района, коммунальными службами проведено 114 313 обработок мест общего пользования, дезинфицировано 308 029 дверных ручек, 289 945 выключателей и 126 020 кнопок лифтов. В Советском районе проведено 32 054 дезинфекций мест общего пользования в жилых домах. Обработано 254 569 дверных ручек, 218 892 выключателей, 31 310 кнопок лифтов. Напомним, генератор холодного тумана применяют для дезинфекции Нижнего Новгорода.

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