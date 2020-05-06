Последние новости рубрики Общество
07 мая 2020 15:35  [11] "Т Плюс" перечислила средства на закупку медицинского оборудования для Кстовской ЦРБ
07 мая 2020 15:13  [38] "Водяную корову" и "домашнего поросенка" поселят в нижегородские водоемы
07 мая 2020 15:01  [63] Нижегородская область занимает 16 место по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения, - Глеб Никитин
07 мая 2020 14:41  [91] Более 600 мест организовано в обсерваторах Нижегородской области
07 мая 2020 14:16  [90] Более 6,5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
07 мая 2020 14:10  [79] Семнадцать возгораний сухой травы произошло в Нижегородской области 6 мая
07 мая 2020 14:00  [96] Свыше 12 тысяч домов продезинфицировали в Нижнем Новгороде
07 мая 2020 13:47  [183] Поздравление с Днем радио появится на нижегородской телебашне 7 мая
07 мая 2020 13:38  [112] Новый госпиталь построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
07 мая 2020 13:26  [81] ЕРКЦ информирует нижегородцев о дистанционных способах оплаты квитанций
Общество

Более 600 мест организовано в обсерваторах Нижегородской области

07 мая 2020 14:41  [91] Общество

Более 600 мест для обсервации граждан, приезжающих из других регионов и стран, организовано в отелях и санаториях Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 

Всего в Нижегородской области действуют восемь обсерваторов.

Согласно изменениям Указа Губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", те, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона должны, прибыв из другого субъекта федерации или государства, пройти двухнедельный карантин в обсерваторе.

"Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. В это непростое время мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион. Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, обязаны две недели находиться дома, те, у кого регистрации нет, должны жить в обсерваторе под наблюдением медиков. Сценарий развития эпидемиологической обстановки зависит от того, насколько граждане будут ответственно и серьезно относиться к сложившейся ситуации. Самоизоляция – это эффективный способ борьбы с пандемией", – сказал губернатор Нижегородской области  Глеб Никитин.

Напомним, что на данный момент 4 131 человек в Нижегородской области находится под наблюдением врачей, 15-ти из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе. В регионе коронавирус обнаружен у 3610 человек, 510 заразившихся выздоровели, 23 - скончались. Всего протестированы  99 339 человек.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph