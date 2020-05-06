Более 600 мест организовано в обсерваторах Нижегородской области Общество

Более 600 мест для обсервации граждан, приезжающих из других регионов и стран, организовано в отелях и санаториях Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в Нижегородской области действуют восемь обсерваторов.

Согласно изменениям Указа Губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", те, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона должны, прибыв из другого субъекта федерации или государства, пройти двухнедельный карантин в обсерваторе.

"Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. В это непростое время мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион. Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, обязаны две недели находиться дома, те, у кого регистрации нет, должны жить в обсерваторе под наблюдением медиков. Сценарий развития эпидемиологической обстановки зависит от того, насколько граждане будут ответственно и серьезно относиться к сложившейся ситуации. Самоизоляция – это эффективный способ борьбы с пандемией", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что на данный момент 4 131 человек в Нижегородской области находится под наблюдением врачей, 15-ти из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе. В регионе коронавирус обнаружен у 3610 человек, 510 заразившихся выздоровели, 23 - скончались. Всего протестированы 99 339 человек.