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Общество

"Водяную корову" и "домашнего поросенка" поселят в нижегородские водоемы

07 мая 2020 15:13  [36] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Водяную корову" и "домашнего поросенка" поселят в нижегородские водоемы. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

Сезон зарыбления продолжается в регионе. Как пояснили специалисты, "домашним поросенком" принято называть карпа, из-за его размеров, а "водяной коровой" - белого амура, поскольку питается он исключительно водной растительностью. Уже осенью свежая рыба поступит на прилавки.

"По предварительным данным, прудовые рыбоводные хозяйства области готовы к новому сезону. Ведущие рыбхозы уже зарыбили свои пруды 53 тоннами рыбопосадочного материала. Несмотря на сложившуюся ситуацию, рыбная отрасль продолжает свою работу, чтобы обеспечить нижегородцев важной для здоровья продукцией. В нагульные пруды выпущено 40 тонн карпа, 11,5 тонны белого амура и 3 тонны толстолобика", - рассказали в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 8 ФЗ "Об аквакультуре" рыбоводные хозяйства являются собственниками объектов аквакультуры. Таким образом, объекты аквакультуры, выпущенные в водоем, не подлежат любительскому рыболовству.

Ранее сообщалась, что в минувшем году производство рыбы в регионе увеличилось на 54 тонны, до 684 тонн (в 2018 году — 630 тонн). Рост объемов связан с реализацией программы "Развитие товарной аквакультуры", утвержденной губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. 

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