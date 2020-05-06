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Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в программе благоустройства к 800-летию города

07 мая 2020 15:48  [165] Общество

Институт развития городской среды Нижегородской области и АНО "Центр 800" предлагают нижегородцам принять участие в программе благоустройства Нижнего Новгорода "#Среда800". Об этом сообщает институт развития городской среды Нижегородской области.

#Среда800 – это программа благоустройства общественных пространств в рамках подготовки празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Ранее были выбраны 33 территории, которые будут благоустраиваться в 2020 и 2021 году. Среди них – площадь Горького, Заречный бульвар, площадь Маркина, сквер Свердлова, а также городские набережные, районные площади и бульвары, парки и центральные улицы.

Первый этап программы – предпроектное исследование. Для его проведения сделаны специальные онлайн-анкеты, в которых можно будет поделиться информацией о том, чем уникально и примечательно каждое место, какие проблемы есть у территорий и что необходимо изменить или обязательно сохранить. Мнение нижегородцев будет учитываться при формировании проектов новых пространств.

Заполнить анкету можно до 9 мая 2020 года на сайте программы.

Напомним, 28 апреля был дан старт инфраструктурной программы "#Среда800".

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