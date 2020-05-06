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Общество

АСИ запустило навигатор по мерам поддержки населения в условиях ограничений из-за COVID-19

07 мая 2020 16:01  [70] Общество

Фото: с сайта АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало сборник из 32 федеральных мер поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях ограничений, которые были введены в России в 2020 году для борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) и ее последствиями. Об этом сообщили в агентстве.

"Президент поставил задачу максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот. Рассчитываю, что наш навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент. Мы постарались сделать его максимально удобным для пользователей и с точки зрения навигации, и содержательного наполнения", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Документ снабжен инструкциями, разъясняющими, в частности, кто может рассчитывать на поддержку, как воспользоваться конкретной мерой и куда обращаться для ее получения.

Меры структурированы по категориям получателей:

- граждане России;
- родители и дети;
- безработные;
- учащиеся и учителя;
- студенты;
- пожилые люди;
- люди с инвалидностью;
- медицинские работники;
- туристы;
- иностранные граждане.

Иностранцы, не имеющие возможности выехать из России, получат информацию о том, как продлить срок действия виз и разрешительных документов, а россияне, оказавшиеся за границей, - как оформить заявление на централизованное возвращение из-за рубежа и получить материальную помощь.

Все желающие могут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами или вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.

Для родителей предусмотрены ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до трех лет и от трех до семи лет. Доступно упрощенное оформление материнского капитала и выплат за первого и второго ребенка до трех лет, увеличение пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Малоимущие семьи могут автоматически продлить субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, а потерявшие работу в период пандемии - получить социальную помощь.

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Теги:
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