Установленный на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде танк Т34-76 отремонтировали Общество

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Глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин и военный комиссар Московского и Сормовского районов Александр Лобанов возложили цветы к памятному знаку Сормовского района – Танку Т34-76 на проспекте Кораблестроителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Танк-Т34-76 самый молодой памятный знак района, он появился на проспекте Кораблестроителей к 70-летнему юбилею Победы в 2015 году. В этом году его впервые отремонтировали.

Представитель подрядной организации "ИП Золотарев", ремонтировавшей памятный знак, Олег Золотарев отметил, что Танк Т34-76 сейчас в удовлетворительном состоянии.

"Мы устранили дефекты на корпусе и обновили краску. Работа заняла три дня. Хорошо, что погода позволила нам закончить вовремя покраску ", – добавил он.

"Акции памяти в преддверии Дня Победы в Сормове – многолетняя традиция, напоминание людям о том, что все-таки День Победы – это праздник "со слезами на глазах", – сказал Александр Лобанов.

Особый формат празднования 75-летней годовщины отметил и Дмитрий Сивохин.

"В этом году День Победы будет проходить в особом формате – все массовые мероприятия уходят в онлайн режим. При этом мы ставили себе задачу, как и раньше, привести в порядок памятные для сормовичей места до праздника, несмотря на отмену всех массовых мероприятий. В настоящий момент отремонтированы: "Катюша" на Федосеенко, "Танки" на площади Славы, обелиск на Новосормовском, братская могила на кладбище Копосово-Высоково. Здесь, на проспекте Кораблестроителей, мы возлагаем цветы к самому молодому нашему памятному знаку – Танку Т-34", - сообщил он.

"Сегодня мы прощались с сормовичом, Ветераном войны Николаем Макаровичем Лысенко. К большому сожалению, он не дожил до юбилея Победы 5 дней. Поэтому пусть даже в таком усеченном составе, пусть без музыки и помпы, мы решили почтить память погибших и воевавших!", –пояснил Дмитрий Сивохин.