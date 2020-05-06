"Хор Турецкого" подготовил для нижегородцев виртуальный концерт "Песни Победы" Общество

"Хор Турецкого" и арт-группа Soprano специально для Нижегородской области приготовили виртуальный концерт "Песни Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Для нас ценно, что такой уникальный проект пройдет в нашем регионе. "Песни Победы" прозвучали уже на двух континентах. В период пандемии проект перешел в онлайн-формат. И 9 Мая "Хор Турецкого" специально для нижегородцев даст виртуальный концерт. Еще раз призываю всех встретить День Победы дома, в кругу семьи. Любой может проявить заботу, уважение к ветеранам и выразить свою благодарность, не выходя из дома и не подвергая опасности свою жизнь и жизни других людей, в частности наших героев", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В репертуарную программу вошли песни о мире, дружбе, подвиге и любви: от всеми любимых "Катюши" и "Смуглянки" до легендарного "Бухенвальдского набата".

Трансляция концерта планируется 9 мая в эфире телекомпаний ННТВ (16:00) и "Волга" (22:15), а также на ресурсах регионального информационного агентства "Время Н" (22:00).

Проект "Песни Победы" – уникальный музыкальный марафон известных российских коллективов "Хора Турецкого" и арт-группы Soprano, который состоялся в 14 странах мира, а теперь объединяет весь мир в режиме онлайн. Акция направлена на сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма.