Нижегородских школьников призывают поучаствовать в акции "Летопись сердец" Общество

Нижегородских школьников призывают поучаствовать во всероссийской акции "Летопись сердец". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

До 8 мая 2020 года школьники с 1-го по 11-й классы смогут поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и почтить память героев, исполняя стихотворения. Акция организована министерством культуры и министерством просвещения РФ при поддержке компании "Яндекс", Российского Союза ветеранов и Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк".

Свое исполнение стихотворения о войне необходимо записать на видео и загрузить на любой файлообменник ("Яндекс.Диск", "Google.Диск", "Mail.Облако" и т.д.). Продолжительность видеоролика – от 15 секунд до 5 минут. Минимальное разрешение видео – 1280×720 пикселей.

Ссылки на загруженные видеоролики с указанием фамилии и имени чтеца, класса, в котором он учится, города проживания, автора и названия произведения принимаются по электронной почте: letopisserdec@yandex.ru. Также на видео можно показать портрет родственника - участника событий Великой Отечественной войны. В этом случае ролик может быть опубликован на сайте движения "Бессмертный полк": www.moypolk.ru.

Видеоролики будут опубликованы в "Яндекс.Эфире" 9 мая 2020 года. По желанию авторы также могут разместить их в социальных сетях с хештегами #летописьсердец и #культурныймарафон.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев участвовать в онлайн-акциях ко Дню Победы и встретить этот праздник дома, находясь на самоизоляции.

"День Победы невозможно ни отменить, ни перенести. Этот год празднования для нашей страны является юбилейным. Чтобы не нарушать правила самоизоляции в период пандемии, по поручению президента России Владимира Путина все массовые праздничные мероприятия были перенесены в онлайн-режим. Любой может проявить заботу, уважение к ветеранам и выразить свою благодарность, не выходя из дома и не подвергая опасности свою жизнь и жизни других людей, в частности наших героев", - сказал Глеб Никитин.