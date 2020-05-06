Последние новости рубрики Общество
07 мая 2020 17:15  [3] Акция "Бессмертный подвиг" стартовала в Нижегородской области
07 мая 2020 17:04  [34] "Ростелеком" подвел итоги онлайн-хакатона VirusHack с призовым фондом в 2,5 млн рублей
07 мая 2020 17:01  [33] Свыше 23 тысяч россиян поблагодарили ветеранов "Письмами Победы"
07 мая 2020 16:52  [446] Нижегородских школьников призывают поучаствовать в акции "Летопись сердец"
07 мая 2020 16:39  [60] "Хор Турецкого" подготовил для нижегородцев виртуальный концерт "Песни Победы"
07 мая 2020 16:19  [76] Установленный на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде танк Т34-76 отремонтировали
07 мая 2020 16:01  [72] АСИ запустило навигатор по мерам поддержки населения в условиях ограничений из-за COVID-19
07 мая 2020 15:48  [166] Нижегородцев приглашают принять участие в программе благоустройства к 800-летию города
07 мая 2020 15:35  [93] "Т Плюс" перечислила средства на закупку медицинского оборудования для Кстовской ЦРБ
07 мая 2020 15:13  [98] "Водяную корову" и "домашнего поросенка" поселят в нижегородские водоемы
Общество

Свыше 23 тысяч россиян поблагодарили ветеранов "Письмами Победы"

07 мая 2020 17:01  [33] Общество
Евгений Макаров

Евгений Макаров

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" продолжает акцию "Письмо Победы". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Любой желающий может присоединиться к акции и написать ветеранам письма-поздравления со словами благодарности. Их Волонтеры Победы доставляют до почтового ящика ветерана. На сегодняшний день "Письмо Победы" написали более 23 тысяч человек.

Так 7 мая "Письмо Победы" пришло к участнику Великой Отечественной войны Евгению Ивановичу Макарову. Евгений Иванович - ветеран Великой Отечественной войны, Почетный ветеран города Нижнего Новгорода, Заслуженный ветеран Нижегородской области.

Когда началась война, ему было 15 лет. На фронт был призван в январе 1943 года. Молодой человек очень хорошо знал немецкий язык, поэтому его взяли в школу радистов, а затем определили в 42-ую стрелковую дивизию. Воевал на Западном и 2-ом Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. Победу встретил в Берлине.

За взятие Варшавы Евгений Иванович награждён орденом "Красной Звезды". Также награжден орденом "Славы" 3 степени, "Красной Звезды", "Отечественной войны" 2 степени, медалями "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией", медалью Г.К. Жукова.

А еще в преддверии Дня Победы портрет ветерана Евгения Макарова появился во дворе дома, где он живет, на трансформаторной подстанции - в рамках проекта "Образ Победы".

СПРАВКА:

Для того чтобы принять участие в акции "Письмо Победы", необходимо:

- зайти на сайт акции;
- кликнуть на баннер "Письмо Победы";
- скачать бланк акции "Письмо Победы" в формате А4;
- написать письмо-поздравление со словами благодарности ветерану Великой Отечественной войны;
- отсканировать бланк письма (при заполнении вручную) или сохранить бланк в электронном формате (Word, PDF);
- отправить бланк на электронную почту: pismo@vsezapobedu.com, указав в теме письма: "Письмо Победы" и регион. По желанию можно указать свои контактные данные;
- рассказать о своем участии в акции друзьям и выложить пост в социальных сетях с хештегами #скажиспасиболично #волонтерыпобеды .

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph