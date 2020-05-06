Свыше 23 тысяч россиян поблагодарили ветеранов "Письмами Победы" Общество

Евгений Макаров Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" продолжает акцию "Письмо Победы". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Любой желающий может присоединиться к акции и написать ветеранам письма-поздравления со словами благодарности. Их Волонтеры Победы доставляют до почтового ящика ветерана. На сегодняшний день "Письмо Победы" написали более 23 тысяч человек.

Так 7 мая "Письмо Победы" пришло к участнику Великой Отечественной войны Евгению Ивановичу Макарову. Евгений Иванович - ветеран Великой Отечественной войны, Почетный ветеран города Нижнего Новгорода, Заслуженный ветеран Нижегородской области.

Когда началась война, ему было 15 лет. На фронт был призван в январе 1943 года. Молодой человек очень хорошо знал немецкий язык, поэтому его взяли в школу радистов, а затем определили в 42-ую стрелковую дивизию. Воевал на Западном и 2-ом Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. Победу встретил в Берлине.

За взятие Варшавы Евгений Иванович награждён орденом "Красной Звезды". Также награжден орденом "Славы" 3 степени, "Красной Звезды", "Отечественной войны" 2 степени, медалями "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией", медалью Г.К. Жукова.

А еще в преддверии Дня Победы портрет ветерана Евгения Макарова появился во дворе дома, где он живет, на трансформаторной подстанции - в рамках проекта "Образ Победы".

СПРАВКА:

Для того чтобы принять участие в акции "Письмо Победы", необходимо:

- зайти на сайт акции;

- кликнуть на баннер "Письмо Победы";

- скачать бланк акции "Письмо Победы" в формате А4;

- написать письмо-поздравление со словами благодарности ветерану Великой Отечественной войны;

- отсканировать бланк письма (при заполнении вручную) или сохранить бланк в электронном формате (Word, PDF);

- отправить бланк на электронную почту: pismo@vsezapobedu.com, указав в теме письма: "Письмо Победы" и регион. По желанию можно указать свои контактные данные;

- рассказать о своем участии в акции друзьям и выложить пост в социальных сетях с хештегами #скажиспасиболично #волонтерыпобеды .