"Ростелеком" подвел итоги онлайн-хакатона VirusHack с призовым фондом в 2,5 млн рублей Общество

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" подвел итоги крупнейшего в России онлайн-хакатона VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей, который прошел 3–5 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Свои инновационные решения для людей, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новой жизни после пандемии, представили 279 команд. Из них 27 команд, в состав одной из которых вошел нижегородец Сергей Пронин, стали победителями и призерами и получили денежные призы. Кроме того, участники онлайн-хакатона смогут реализовать свои проекты в крупнейших компаниях страны.

Заявки на участие в VirusHack подали более 6 тысяч человек, отбор прошли 1 200 специалистов, которые объединились в 279 команд. Помогали участникам 90 экспертов "Ростелекома" и партнеров мероприятия - Агентства инноваций Москвы и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Команды состязались в пяти глобальных треках: "В четырех стенах", "Новая экономика", "Здоровье", "Онлайн-образование" и "Городская среда", а также специальных - "Мегаполис Москва" от Агентства инноваций Москвы, "Прогнозирование сетевых инцидентов" от компании "Ростелеком ИТ", "Интеллектуальная детекция отклонений в видеоданных" от компании "Нетрис" и "Уход за тяжелобольными в цифровом городе" от Агентства стратегических инициатив и благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".

"Мы проанализировали продукты, которые сейчас есть на рынке и позволяют заниматься спортом дома. И выявили один существенный недостаток: ни один из этих продуктов не умеет отслеживать выполнение физических упражнений. Поэтому мы создали решение, которое сможет это отследить через веб-камеру любого устройства. С помощью нейросетей мы сканируем скелет человека и смотрим за тем, как он выполняет упражнения в режиме реального времени. На экране пользователь будет видеть, сколько он сделал упражнений, за какое время, а также свой прогресс. С таким подходом придется все упражнения выполнять на совесть", - рассказал представитель команды Wollem из Москвы, победившей в треке "в четырех стенах" Василь Тапкин.

Команды, занявшие первое место в глобальных и специальных треках Ростелекома, получили денежный приз в размере 200 тысяч рублей, за второе место - 100 тысяч рублей и за третье - 50 тысяч рублей. Кроме того, все победители и призеры хакатона получили от "Ростелекома" подписку на цифровой видеосервис Wink и доступы к премиальным аккаунтам игр World of Tanks и World of Warships - от компании Wargaming.

"Каждый, кто принял участие в нашем онлайн-хакатоне, получил новый удивительный опыт. И это самое важное. Сейчас такое уникальное время: мы учимся жить в изоляции, учимся работать удаленно и вообще все делать удаленно. Мы все понимаем, что мир никогда не будет прежним", - отметил старший вице-президент "Ростелекома" по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

"Инновационные решения, которые создали команды — это то, что будет нужно в новом мире. Мы получили очень много самых разных идей и на этом мы не остановимся, все только начинается. Мы будем помогать командам дальше развивать и внедрять свои проекты", - добавил он.