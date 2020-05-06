"Юрий Шалабаев обладает многолетним управленческим опытом", - Алексей Комиссаров Политика

"Юрий Шалабаев прекрасно знает свой родной регион и имеет многолетний управленческий опыт", - прокомментировал назначение участника конкурса "Лидеры России" на должность и.о. главы Нижнего Новгорода генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Уверен, что обучение в РАНХиГС обогатило этот опыт и пригодится Юрию для решения задач социально-экономического развития города и эффективного управления его жизненно важными сферами. Желаю нашему победителю конкурса "Лидеры России" успехов на этом ответственном поприще", – добавил он.