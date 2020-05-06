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Общество

"Обновленная Конституция закрепит статус отцовства", - Александр Заремба

07 мая 2020 17:53  [66] Общество

Председатель Совета отцов Нижнего Новгорода, член городской Общественной палаты Александр Заремба рассказал о наиболее значимых, по его мнению, поправках в Конституцию РФ

"В силу того, что для нашего отцовского движения нет ничего важнее наших семей и детей, среди всех поправок к Конституции я выделяю несколько приоритетных. Первое – это обязательная индексация социальных пособий. Второе – признание того, что дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации", - считает Александр Заремба.

"Важно то, что государство создаёт условия для всестороннего духовного, нравственного и физического развития детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. А совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях", - добавил многодетный отец.

"Ещё один важный аспект – координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания качественной и доступной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для здорового образа жизни. Ценно и прописанное в поправках формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью, социальная защита семей и их социальное обеспечение", - отметил Александр Заремба.

"Среди приоритетов государственной политики – защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака. Согласно Конституции, семья – это полноценный союз мужчины и женщины. Русские семьи традиционны, и то, что западные ценности наша Конституция не поддерживает, это очень правильно", - подчеркнул член Общественной палаты Нижнего Новгорода.

"Все эти аспекты впервые так чётко и детально отражены в официальных документах. И немаловажно, что в Конституции уделяется внимание не только материнству и детству, но ещё и отцовству, это повышает ответственность мужчин за воспитание подрастающего поколения. Статус отцовства будет закреплен в обновленной Конституции, и для нашего Совета отцов это важный социальный шаг", - подытожил он.

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