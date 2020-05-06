Нижегородские скорые будут заправлять бензином и дизтопливом бесплатно Экономика

Нижегородские скорые и машины регионального центра медицины катастроф будут заправлять бензином и дизтопливом бесплатно. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Договоренности об этом достигнуты с ПАО "Лукойл".

"Думаю, не надо объяснять, насколько важна оперативная и бесперебойная работа скорой помощи во время эпидемии. Сейчас нагрузка на бригады скорой в Нижнем Новгороде, где больше всего заболевших коронавирусной инфекцией, и Нижегородского центра медицины катастроф выросла в разы. Именно поэтому мы обратились к компании "Лукойл", попросили предоставить медикам бесплатное топливо. Это позволит исключить сбои в работе скорой, даже если врачи столкнутся с пиком вызовов", - сказал он.

ПАО "Лукойл" предоставил возможность бесплатно заправлять 94 состоящих на балансе ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи г. Н. Новгорода" и ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" автотранспортных средства.

"Всего крупные нижегородские компании пожертвовали на борьбу с коронавирусом в регионе около 100 млн рублей, и эта цифра постоянно меняется", - отметил Евгений Люлин.

"Например, Объединенная металлургическая компания ремонтирует и дооснащает отделения Выксунской и Кулебакской ЦРБ. "РБПИ Групп" подарила медоборудование и расходные материалы сразу восьми больницам - в Нижнем Новгороде, Ардатовском, Перевозском, Большемурашкинском, Вадском и Сергачском районах. "Интел" помог закупить койки для коронавирусных пациентов. Таких примеров много. Это повод для гордости за наших неравнодушных сограждан: в трудную минуту они не остались в стороне", - подчеркнул первый заместитель губернатора.

Евгений Люлин от имени правительства Нижегородской области поблагодарил все компании и предпринимателей, которые внесли свой вклад в борьбу с эпидемией.

Напомним, 23 апреля 2020 года губернатор Глеб Никитин расширил круг предпринимателей — получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.