Два брата выпали с балкона четвертого этажа в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: с сайта СУ СК России по НО

Двое мужчин 46 и 48 лет выпали с балкона четвертого этажа дома на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, вечером 6 мая родные братья повздорили и вышли выяснить отношения из квартиры на лестничную клетку. В ходе потасовки оба мужчины выпали с балкона общего пользования на улицу.

Один из них скончался на месте, второй (46-лет) находится в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование по уголовному делу продолжатся.