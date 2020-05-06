Два брата выпали с балкона четвертого этажа в Нижнем Новгороде

Фото:
Двое мужчин 46 и 48 лет выпали с балкона четвертого этажа дома на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По предварительным данным, вечером 6 мая родные братья повздорили и вышли выяснить отношения из квартиры на лестничную клетку. В ходе потасовки оба мужчины выпали с балкона общего пользования на улицу.
Один из них скончался на месте, второй (46-лет) находится в реанимации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование по уголовному делу продолжатся.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+