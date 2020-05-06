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Происшествия

Два брата выпали с балкона четвертого этажа в Нижнем Новгороде

07 мая 2020 18:52  [34] Происшествия

Фото: с сайта СУ СК России по НО

Двое мужчин 46 и 48 лет выпали с балкона четвертого этажа дома на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, вечером 6 мая родные братья повздорили и вышли выяснить отношения из квартиры на лестничную клетку. В ходе потасовки оба мужчины выпали с балкона общего пользования на улицу.

Один из них скончался на месте, второй (46-лет) находится в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование по уголовному делу продолжатся.

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