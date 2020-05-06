Оренбургская область стала 14 регионом юбилейного песенного марафона Приволжья "Наш День Победы" Культура и отдых

Оренбургская область принимает эстафету масштабного песенного марафона Приволжского федерального округа "Наш День Победы" 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, который является инициатором проекта.

Накануне праздника жители Приволжья смогут услышать знаменитую песню "День Победы" в исполнении прославленного Оренбургского государственного академического русского народного хора.

"Мы с радостью принимаем эту эстафету. Так артисты Оренбургского государственного русского народного хора поздравили жителей всего Приволжья с Днем Победы. Когда я вместе с хором исполняю знаменитую композицию Давида Тухманова, чувствую небывалый подъем эмоций. Это, конечно, необыкновенная песня. В ней столько заложено нашего, родного, что исполнять ее по-другому не получается. Поёшь – и тебя наполняет гордость за свой народ, за свою страну, за тех, кто выстоял, победил, не сдался. Песню "День Победы" коллектив поет уже 25 лет. Из поколения в поколение артистам коллектива передается бережное отношение к смыслам, заложенным в этом произведении. И каждый артист вкладывает всю душу в ее трогательные и мужественные интонации", – отметил солист коллектива Владимир Решетков.

Оренбуржье внесло значительный вклад в Великую Победу. На фронтах Великой Отечественной воевали 411 тысяч оренбуржцев, из которых 187 тысяч навсегда остались на полях сражений. 43 бойца стали полными кавалерами ордена Славы, 235 ветеранов удостоены звания Героя Советского Союза, более 65 тысяч оренбуржцев награждены медалью "За отвагу".

В Оренбургскую область было эвакуировано 90 предприятий. Оренбуржье поставило фронту 1 595 самолетов и тысячи комплектующих. Во время войны Оренбуржье стало домом для 240 тысяч эвакуированных. За 4 года в госпитали города поступило 28 095 раненых и больных. Оренбургская область отдала государству 124 млн пудов зерна, 6,2 млн пудов мяса и сельхозпродукции.

"Оренбуржье давало фронту снаряды и мины, патроны и гранаты, самолеты и бронепоезда. Бесценным вкладом в оборону страны стали орский никель и бугурусланская нефть, первый оренбургский газ и пенициллин. Призыв "Все для фронта, все для победы!" стал главным законом трудового Оренбуржья, как и всей страны", – рассказал артист хора Алексей Карев.

Отметим, известные творческие коллективы 14 регионов ПФО на протяжении двух недель передавали друг другу эстафету песенного марафона "Наш День Победы". Старт акции состоялся в республике Мордовия. За две недели песня прозвучала на родных языках народов Приволжья. Эстафету Оренбуржью передала Кировская область. Запись видеороликов проходила до введения режима самоизоляции и повышенной готовности в стране.

Напомним, песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, в социальных сетях под хештегами #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.

Финальным аккордом масштабного песенного марафона "Наш День Победы" станет концерт 9 Мая. Легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в акции.