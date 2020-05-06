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Общество

Почти 700 нижегородцев обратились к врачам из-за присасывания клещей

08 мая 2020 09:15  [74] Общество

С начала эпидсезона в Нижегородской области зарегистрировано 690 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В лабораториях Управления исследован 631 клещ. В трех клещах, снятых в Борском и Балахнинском районах, обнаружен антиген к вирусу клещевого энцефалита.

Больше всего клещей обнаружено в Городецком районе – 81 случай, в Борском районе – 58 случаев, в Семеновском районе – 53 случая, в Кстовском – 35, в Павловском – 33, в Выксунском – 31, в Дзержинске – 27, в Воскресенском – 24, в Краснобаковском – 16,  в Арзамасском, Ветлужском и Уренском – по 15, в Шахунском – 14, в Балахнинском - 13.

В Нижнем Новгороде наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Приокском районе – 48 случаев, Автозаводском – 44 и Светском – 20.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что медики начали снимать клещей с нижегородцев на дому.

СПРАВКА:

В период майских праздников с 1 по 15 мая 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит Всероссийскую "горячую линию" по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

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