Жителю Ковернинского района грозит до трех лет тюрьмы за прописку четырех иностранцев Общество

Жителю Ковернинского района грозит до трех лет лишения свободы за фиктивную постановку на учет в своем доме в д. Коловодь четырех граждан республики Узбекистан. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Так, 59-летний злоумышленник прописал их у себя с целью трудоустроить. 17 и 19 марта он обратился в миграционный пункт МО МВД России "Ковернинский" и заполнил уведомления о прибытии данных иностранных граждан. При этом мужчина знал, что они там проживать не будут.

В отношении него в суд направлено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).