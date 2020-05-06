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Общество

Жителю Ковернинского района грозит до трех лет тюрьмы за прописку четырех иностранцев

08 мая 2020 09:32  [28] Общество

Жителю Ковернинского района грозит до трех лет лишения свободы за фиктивную постановку на учет в своем доме в д. Коловодь четырех граждан республики Узбекистан. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

Так, 59-летний злоумышленник прописал их у себя с целью трудоустроить. 17 и 19 марта он обратился в миграционный пункт МО МВД России "Ковернинский" и заполнил уведомления о прибытии данных иностранных граждан. При этом мужчина знал, что они там проживать не будут.

В отношении него в суд направлено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

 

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