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Происшествия

Ребенок пострадал в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

08 мая 2020 09:55  [33] Происшествия

Ребенок пострадал в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.

Авария произошла 7 мая в 13:30 в районе дома №23 по ул. Красных Зорь.

Женщина (24 года, стаж вождения 1 год) на автомобиле Ауди 80 при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущества автобусу ЛиАЗ 525657. В результате транспортные средства столкнулись.

Пострадал четырехлетний пассажир автобуса. Он был доставлен в Детскую областную больницу №1. С каким диагнозом – не уточняется. После осмотра врачей мальчик отпущен домой.

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