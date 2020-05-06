Ребенок пострадал в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.
Авария произошла 7 мая в 13:30 в районе дома №23 по ул. Красных Зорь.
Женщина (24 года, стаж вождения 1 год) на автомобиле Ауди 80 при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущества автобусу ЛиАЗ 525657. В результате транспортные средства столкнулись.
Пострадал четырехлетний пассажир автобуса. Он был доставлен в Детскую областную больницу №1. С каким диагнозом – не уточняется. После осмотра врачей мальчик отпущен домой.
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