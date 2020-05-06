"Поправки в Конституцию - это формула своего собственного, российского, социального государства", - Андрей Дахин Политика

Политолог, член Общественной палаты Нижнего Новгорода, заведующий базовой кафедрой государственного и муниципального управления НИУ РАНХиГС Андрей Дахин прокомментировал поправки в Конституцию РФ

"Наиболее значимыми поправками к Конституции являются те, что касаются положений о России как социальном государстве. Эти поправки важны потому, что, по сути, принимая их, мы все вместе ищем формулу своего собственного, российского, социального государства. Последние тридцать лет независимости и самостоятельности показали, что просто скопировать с Запада или с Востока чьё-то чужое социальное государство невозможно", - считает Андрей Дахин.

"У России есть только один путь – среди многообразия форм найти свою форму социальности, найти свой смысл этого конституционного понятия. И поправки, которые сейчас предлагается внести в Конституцию, - очень важный шаг в сторону такого самоопределения России в качестве не абстрактного, а "нашего" социального государства", - добавил он.

"Именно поэтому я считаю предстоящее голосование важным моментом жизни нашей Конституции. Перед голосованием эти поправки должны быть не просто прочитаны, но и обдуманы большинством, а лучше – всеми гражданами России. Ведь Конституция не просто фиксирует идею Российского государства в социальном плане. Это ещё и документ юридический, документ прямого действия, который обращается не только к президенту как к гаранту Конституции, но и к каждому гражданину нашей страны", - пояснил политолог.

"В этом плане каждый из нас на своём месте должен стремиться реализовать идеи социальности нашего государства. Кто-то - на уровне гражданского общества и гражданского активиста, кто-то - на уровне руководителей предприятий, кто-то - на уровне губернатора и мэра. Поэтому общенародное голосование – важная вещь, без которой нам невозможно решить задачу с нашим социальным государством. Тут очень важны слова "наша" и "мы". Я сам обязательно пойду голосовать за Конституцию и призываю коллег, друзей и знакомых вникнуть в важность предлагаемых поправок и осознанно проголосовать за них", - подытожил Андрей Дахин.