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Общество

Рост числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, наблюдается в Нижегородской области

08 мая 2020 10:56  [69] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Рост числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, наблюдается в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, за 7 мая по результатам проверки составлено 19 протоколов: 16 – на граждан, два - на должностных лиц и один – на индивидуального предпринимателя. Всего было проверено 310 граждан и 73 юридических лица.

За 6 мая органы исполнительной власти проверили 463 гражданина и 163 юридических лица. Проведено 630 профилактических бесед, составлено 14 протоколов: девять - на граждан, четыре - на должностных лиц, один - на индивидуального предпринимателя.

Всего с 10 апреля по 7 мая 2020 года в Нижегородской области составлено 6 852 протокола в связи с нарушением режима повышенной готовности.

Напомним, Глеб Никитин 29 апреля внес изменения в указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", которые устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона. Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. Требование 14-дневной самоизоляции распространяется и на тех, кто зарегистрирован в регионе, но в таком случае человек может провести это время дома, а не в обсерваторе.

Кроме того, в указе расширен перечень поводов для получения заявок на выход на улицу: помимо выходов в магазин за покупками или в аптеку (не чаще 1 раза в день), визита к родственникам, которым требуется помощь в условиях самоизоляции, выгула собак, выбрасывания бытовых отходов, жители могут 1 раз в день совершать часовые прогулки, в том числе для занятий спортом, но на расстоянии не более 300 метров от дома.

Напомним также, что по состоянию на 7 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 3610 человек, причем 312 случаев зарегистрировано за прошедшие сутки. Однако, 510 заразившихся коронавирусом уже выздоровели.

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