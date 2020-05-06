Одна на всех: сотрудники редакции рассказали о вкладе родных в Великую Победу Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сегодня, 9 мая 2020 года мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Словари определяют значение слова "война" как вооруженная борьба между государствами, а "победу" как успех в битве. Но могут ли эти обобщенные понятия охарактеризовать то, что пережили люди за злосчастные четыре года? Победа строилась "по кирпичику". И этими кирпичиками были их судьбы – у каждого своя, но неизменно ценная. Сотрудники НИА "Нижний Новгород" и "НТА-Приволжье" рассказали о своих Героях.

Светлана Звонкова:

"Мой прадедушка, Василий Семенович Катков спасал людей, которые спасали Родину. Его воинское звание – старшина санитарной службы. И каждый его день на фронте был наполнен чужими страданиями. До ухода на войну он успел многое: занимался сельским хозяйством, работал в салазо-корзиночной артели, построил дом в д.Черново ныне Городецкого района Нижегородской области, женился, стал отцом четверых детей. В 33 года (в июле 1941 г.) его взяли на фронт в 31 курсантскую бригаду сан-инструктором.

(Василий Катков)

Почти через полтора года (3 декабря 1942 г.) прадедушку ранили – осколочное ранение в области правого лучезапястного сустава, и он сам оказался в госпитале. Но уже через два месяца вернулся на фронт.

С 28 февраля 1942 г. Василий Катков служил в 77 прорывном гвардейском полку сан-инструктором. 16 декабря 1943 года в боях за д.Речица он был ранен повторно. Сохранились сведения, что прадедушка тогда проявил отвагу и мужество. Он вынес с поля боя 25 раненных бойцов и командиров с их оружием. "Будучи сам ранен, не оставил поля боя пока не эвакуировал всех", - говорится в приказе о награждении его медалью "За Отвагу".

Ранение оказалось серьезным. Ему поставили диагноз – множественное осколочное проникающее ранение левой половины грудной клетки, правой голени и голеностопного сустава, мягких тканей левого предплечья и теменной области. В госпитале он пробыл до 20 марта 1944 года, после чего был выписан из Рабоче-Крестьянской Красной армии и снят с учета.

Как рассказывала моя прабабушка, которая дожила до 92 лет, его возвращение домой было сродни чуду. Младший сын (3,5 года) сидел на печи и приговаривал: "Тятя, иди сюда. Здесь твоя большая дома". Дверь открылась и он вошел.

Жизнь Василия Каткова не закончилась вместе с Великой Отечественной войной. Впереди его ждал 31 год мирной жизни, за которые он поработал пожарным, возглавил колхоз и вырастил своих детей порядочными людьми".

(документы о награждении Василия Каткова медалью "За Отвагу")

Наталья Денисова:

"Мой прадедушка, Мефодий Максимович Штуца, был призван на фронт в самом начале войны, тогда ему было около 30 лет. Он происходил из семьи немецких переселенцев, которые обосновались в Российской Империи еще в дореволюционный период. Со временем немецкая фамилия "Stutzer" была переделана на украинский манер, так как жила его семья в Херсонской области. Там они занимались племенным скотоводством. К началу войны у Мефодия уже была жена Мария и трое детей.

(Мефодий и Мария Штуца)

В 1942 году он оказался в плену в нацистском лагере для рядовых "Кайзерштайнбрух" на территории Австрии. Сейчас известно, что с начала Второй мировой войны первыми в этот лагерь были доставлены французы и бельгийцы, советские же военнопленные поступили туда в ноябре 1941 года. По воспоминаниям местного священнослужителя, хоронили советских пленников без каких-либо почестей, всегда в братских могилах. К концу войны на лагерном кладбище было похоронено свыше девяти тысяч солдат из СССР.

Жене Мефодия Марии во время войны удалось прокормить себя и троих детей благодаря швейной машинке, которую однажды украл пущенный ею в дом постоялец. Семья выжила чудом.

После войны в те места, где они жили, вернулся человек, который был в одном лагере с Мефодием. И вот, какую историю он рассказал. Узнав о немецком происхождении дедушки (не с его слов, по каким-то своим данным), фашисты предложили ему сохранить жизнь в обмен на то, что Мефодий будет чинить им обувь – срочно требовался сапожник. Однако Мефодий отказался, сообщив, что считает себя русским. Человек же, который вернулся, как раз и согласился это делать вместо него".

(Персональная карточка Мефодия Штуца)

Юлия Серебрякова:

"Моего прадеда звали Василий Михайлович Сухарев. Он родился 12 мая 1910 года в деревне Курдома Воскресенского района Нижегородской области. В 1941 году его призвали на войну. Моей бабушке тогда было шесть лет.

У нас в доме в деревне хранится Книга Памяти погибших на войне жителей Воскресенского района. В ней сообщается, что мой прадедушка пропал без вести в 1941 году в Брянской области. Так наша семья всегда и считала, что он умер на фронте.

В этом году моя сестра решила зайти на сайт "Память народа". Оказалось, что прадедушка не пропал без вести, а умер в плену в фашистском концлагере.

В электронном банке данных "Мемориал" сохранилась персональная карточка военнопленного Василия Сухарева, ранее служившего в автохирургическом отряде. Согласно документу, он попал в плен 3 октября 1941 года в районе Канютино Смоленской области. Предположительно, в середине ноября – был доставлен в Германию в лагерь для военнопленных (шталаг) X B Зандбостель, где ему присвоили номер военнопленного № 114355.

На лицевой стороне карточки на немецком языке от руки написано – Сухарев В.М. умер 24 марта 1942 г. в лагерном лазарете ("Am 24.3.42 im Lag. Lazarett verstorben"). Причина смерти немцами не указана.

(Персональная карточка Василия Сухарева)

Советские военнопленные, умершие в шталаге Зандбостель, захоронены на кладбище Зандбостель в 70 братских могилах. И на "Дороге имен", оказывается, имеется табличка – Сухарева В.М. Когда закончится режим самоизоляции, я очень хочу поехать в Германию и найти его могилу. Удивительно, что немцы чтут память о русских солдатах. Не сравняли бывший концлагерь с землей, а оставили все, как есть. Военный лагерь напоминает о тех ужасных событиях".

(концлагерь Зандбостель)

("Дорога имен")

"Надеюсь, война никогда не повторится. Желаю всему человечеству мирного неба над головой", - заявляет Юлия Серебрякова от лица редакции.