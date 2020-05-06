Последние новости рубрики Общество
08 мая 2020 11:19  [39] ЦУР в апреле отработал более 3 тысяч интернет-сообщений нижегородцев в соцсетях
08 мая 2020 11:09  [48] "Нижегородская область лидирует в ПФО по тестированию на коронавирус", - Глеб Никитин
08 мая 2020 10:56  [68] Рост числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, наблюдается в Нижегородской области
08 мая 2020 09:32  [213] Жителю Ковернинского района грозит до трех лет тюрьмы за прописку четырех иностранцев
08 мая 2020 09:15  [127] Почти 700 нижегородцев обратились к врачам из-за присасывания клещей
07 мая 2020 19:35  [1363] Нижний сегодня: главные события дня
07 мая 2020 19:17  [267] Сотрудник спортклуба "Сормович" пожаловался на принуждение к уходу в неоплачиваемый отпуск
07 мая 2020 18:58  [449] Нижегородские ДУКи получат из бюджета области 11,3 млн рублей для дезинфекции домов
07 мая 2020 18:40  [303] Более 200 человек без QR-кода выявлено за сутки на улицах Нижнего Новгорода
07 мая 2020 17:53  [178] "Обновленная Конституция закрепит статус отцовства", - Александр Заремба
Общество

ЦУР в апреле отработал более 3 тысяч интернет-сообщений нижегородцев в соцсетях

08 мая 2020 11:19  [39] Общество

Специалисты "Центра управления регионом" (ЦУР) отработали более 3 тысяч интернет-сообщений нижегородцев в соцсетях в апреле 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги первого месяца работы ЦУР.

ЦУР собирает входящую информацию от населения со всевозможных источников, от звонков до обращений в социальных сетях. В апреле пользователи соцсетей чаще всего упоминали в своих обращениях Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Балахнинский и Кстовский районы.

С апреля 2020 года в систему "Инцидент-менеджмент" включены служба Роспотребнадзора по Нижегородской области и региональное управление по труду и занятости населения, что позволило расширить спектр отрабатываемых сообщений и жалоб в социальных сетях.

"Большинство вопросов в соцсетях сейчас публикуется, конечно, по теме эпидемиологической обстановки. Поэтому к работе в "Инциденте" подключили Роспотребнадзор, мы это сделали одними из первых в ПФО. Также нижегородцев волнуют темы ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог. В апреле среднее время ожидания ответа от органов власти в системе "Инцидент" составило 6 часов 30 минут при регламенте реакции на заявку в 24 часа", - рассказал Глеб Никитин.

Что касается других каналов связи с населением, интегрированных в ЦУР, за месяц через портал обратной связи "Вам решать" поступило 185 сообщений, операторы службы "112" приняли более 170 тысяч звонков.

Также в ЦУР была создана межведомственная рабочая группа, куда вошли специалисты ведомств, по профилю которых поступает наибольшее количество обращений от жителей. Для оперативного решения вопросов в ЦУРе постоянно находятся представители семи министерств: транспорта и автомобильных дорог; здравоохранения; образования и науки; экологии; социальной политики; энергетики и ЖКХ; промышленности, торговли и предпринимательства.

"На первом этапе работы ЦУРа нам важно именно наладить процесс отработки сообщений граждан и информирования населения. Мы хотим, чтобы ЦУР обладал максимальным объемом статистической информации из всех ресурсов, чтобы мы могли ее анализировать и применять. Собирая эти данные, мы знаем, где у нас проблема, и можем вовремя предпринять предупреждающие меры", - добавил губернатор.

Напомним, 2 апреля 2020 года Глеб Никитин дал старт работе информационно-аналитической системы "Центр управления регионом". Нижегородская область — среди шести первых в стране субъектов федерации, запустивших ЦУР в максимально быстрые сроки. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами — АНО "Диалог".

Ранее Глеб Никитин неоднократно говорил, что для области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" является абсолютным приоритетом.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph