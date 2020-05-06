ЦУР в апреле отработал более 3 тысяч интернет-сообщений нижегородцев в соцсетях Общество

Специалисты "Центра управления регионом" (ЦУР) отработали более 3 тысяч интернет-сообщений нижегородцев в соцсетях в апреле 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги первого месяца работы ЦУР.

ЦУР собирает входящую информацию от населения со всевозможных источников, от звонков до обращений в социальных сетях. В апреле пользователи соцсетей чаще всего упоминали в своих обращениях Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Балахнинский и Кстовский районы.

С апреля 2020 года в систему "Инцидент-менеджмент" включены служба Роспотребнадзора по Нижегородской области и региональное управление по труду и занятости населения, что позволило расширить спектр отрабатываемых сообщений и жалоб в социальных сетях.

"Большинство вопросов в соцсетях сейчас публикуется, конечно, по теме эпидемиологической обстановки. Поэтому к работе в "Инциденте" подключили Роспотребнадзор, мы это сделали одними из первых в ПФО. Также нижегородцев волнуют темы ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог. В апреле среднее время ожидания ответа от органов власти в системе "Инцидент" составило 6 часов 30 минут при регламенте реакции на заявку в 24 часа", - рассказал Глеб Никитин.

Что касается других каналов связи с населением, интегрированных в ЦУР, за месяц через портал обратной связи "Вам решать" поступило 185 сообщений, операторы службы "112" приняли более 170 тысяч звонков.

Также в ЦУР была создана межведомственная рабочая группа, куда вошли специалисты ведомств, по профилю которых поступает наибольшее количество обращений от жителей. Для оперативного решения вопросов в ЦУРе постоянно находятся представители семи министерств: транспорта и автомобильных дорог; здравоохранения; образования и науки; экологии; социальной политики; энергетики и ЖКХ; промышленности, торговли и предпринимательства.

"На первом этапе работы ЦУРа нам важно именно наладить процесс отработки сообщений граждан и информирования населения. Мы хотим, чтобы ЦУР обладал максимальным объемом статистической информации из всех ресурсов, чтобы мы могли ее анализировать и применять. Собирая эти данные, мы знаем, где у нас проблема, и можем вовремя предпринять предупреждающие меры", - добавил губернатор.

Напомним, 2 апреля 2020 года Глеб Никитин дал старт работе информационно-аналитической системы "Центр управления регионом". Нижегородская область — среди шести первых в стране субъектов федерации, запустивших ЦУР в максимально быстрые сроки. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами — АНО "Диалог".

Ранее Глеб Никитин неоднократно говорил, что для области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" является абсолютным приоритетом.