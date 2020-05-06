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Общество

"Подвиг участников войны - это источник уверенности в том, что мы справимся с любыми испытаниями", - Юрий Шалабаев

09 мая 2020 09:30  [67] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: Александр Воложанин

И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

"Война стала рубежом, разделившим жизнь миллионов на "до" и "после". Свыше 800 тысяч горьковчан ушли на фронт, домой вернулись менее половины. Наш родной Горький бомбила немецкая авиация: в глубоком тылу люди погибали на рабочих местах, но продолжали совершать трудовой подвиг ради общей Победы над врагом", - говорится в поздравлении.

"Невозможно понять и прочувствовать через что пришлось пройти миллионам людей, жизнь которых была прервана войной. Разлука с близкими, состояние абсолютной неопределенности, когда никто не может назвать точную дату возврата к мирной жизни, работа на пределе человеческих возможностей, смерть. И сегодня их подвиг, их вера в победу и оптимизм должны стать для нас источником силы и уверенности в том, что мы справимся с любыми испытаниями, а сложности сегодняшнего дня останутся позади", - добавил Юрий Шалабаев.

"Накануне 75-й годовщины Великой Победы хотел бы от всего сердца пожелать здоровья нашим уважаемым ветеранам! Низкий поклон вам от всех послевоенных поколений! Мы помним, мы гордимся! С Днём Победы!", - завершил свое поздравление и.п. главы Нижнего Новгорода.

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