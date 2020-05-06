Книга о метрологии и стандартизации в годы войны вышла в канун юбилея Великой Победы Бизнес

Фото: нижегородский ЦСМ

Сборник "Центры стандартизации и метрологии ПФО в годы Великой Отечественной Войны" выпущен в преддверии 75-летия со дня окончания войны. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского ЦСМ.

Материалы, которые вошли в основу сборника, государственные центры стандартизации и метрологии Росстандарта в Приволжье собирали сами. В книгу вошли законодательные акты военного времени в области стандартизации и метрологии, фотографии и биографии участников ВОВ, воспоминания сотрудников организаций, интересные факты.

"Роль, которую сыграла стандартизация и метрология при создании образцов вооружения и военной техники для Красной Армии в те годы, трудно переоценить. Стандартизация продемонстрировала свою значимость и прогрессивность в обеспечении потребностей фронта и тыла всем необходимым. Метрологи в экстремальных условиях выполнили свою основную задачу - обеспечение единства измерений в стране, что сыграло особую роль в становлении оборонной промышленности, перебазированной на Восток. Мы свято чтим память наших героев. Об их нелегком труде, их вкладе в Победу нам и хотелось рассказать последующим поколениям", - сказал специальный представитель руководителя Росстандарта в ПФО, директор нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Сборник вышел в свет в Нижнем Новгороде 8 мая, в канун 75-летия Великой Победы.

Материалы рассчитаны на широкий круг специалистов системы Росстандарта, предприятий и организаций, а также учебных заведений, обучающих студентов по циклам "Стандартизация, метрология и сертификация", "Управление качеством", а также всех, кто интересуется историей страны. Как только будет возможно, экземпляры первого тиража книги будут подарены ветеранам ЦСМ Приволжского федерального округа.