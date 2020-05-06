Движение транспорта перекроют на неделю по ул. Авангардной Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта перекроют на неделю по ул. Авангардной в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Речь идет об участке дороги на этой улице - напротив дома №12. Проехать тут будет невозможно с 11 по 17 мая.

Перекрытие движения обусловлено ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.