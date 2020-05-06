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Общество

Движение транспорта перекроют на неделю по ул. Авангардной

08 мая 2020 14:36  [104] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта перекроют на неделю по ул. Авангардной в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Речь идет об участке дороги на этой улице - напротив дома №12. Проехать тут будет невозможно с 11 по 17 мая.

Перекрытие движения обусловлено ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

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