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Общество

Компания "ЛУКОЙЛ" передала поздравления и памятные подарки участникам Великой Отечественной войны

08 мая 2020 14:53  [84] Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень, совместно с государственным казенным учреждением Нижегородской области "Управление социальной защиты населения Кстовского района" передали поздравления и памятные подарки участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

"Сердечно поздравляю вас, дорогие ветераны, с величайшим праздником в нашей истории - с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Память о героическом подвиге нашего народа во имя жизни на земле не померкнет в веках – сколько бы им не минуло лет. День Победы – особенный для всех нас, он принес мир на нашу истерзанную войной землю. Мы никогда не забудем то, что вы для нас делали, и то, чем пожертвовали ради нас, дорогие ветераны! Низкий поклон за Ваш подвиг, за Великую Победу, за свободу и независимость нашей Родины! Желаю Вам здоровья, долголетия, светлых дней, душевного тепла, внимания и заботы близких и родных!" - пожелал депутат и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень.

В предпраздничные дни памятные подарки получили 49 ветеранов, проживающих в Кстове и Кстовском районе.

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