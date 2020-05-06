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Бизнес

Офисы ЕРКЦ временно не будут работать с 12 мая

08 мая 2020 15:57  [294] Бизнес

Офисы продаж и обслуживания клиентов ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) в Кстове и Дзержинске с 12 мая 2020 года не будут осуществлять очный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также не будут работать пункты приема платежей и дополнительные операционные окна, расположенные в здании многофункционального центра на улице Гастелло в Дзержинске.

Данное решение принято в соответствии с указом президента РФ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. О дате открытия офисов компании будет сообщено дополнительно.

В настоящее время сотрудники ЕРКЦ работают в режиме удаленного доступа, отвечая на вопросы граждан, поступающие на сайт компании.

На сайте компании (www.erkc-dzr.ru) можно направить информацию, касающуюся изменений в жилом помещении, передавать показания, осуществлять оплату квитанций.

Все это можно сделать как в Личном кабинете (https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login), регистрация в данном случае на сайте обязательна, так и через сервисы "Оплатить онлайн" (https://www.erkc-dzr.ru/online-services/pay-online/), "Передать показания" (https://lkk.erkc-dzr.ru/main/asapi/ls-transmit), "Обратная связь" (https://www.erkc-dzr.ru/feedback/), в этом случае регистрация на сайте не требуется.

Компания напоминает, что оплачивать квитанции ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа текущего месяца, чтобы платеж был учтен при формировании квитанции за следующий месяц.

Получить консультацию специалистов жители также могут по телефону Контакт-центра 8(800) 100-75-30 (звонок бесплатный) ежедневно с 08-00 до 20-00.

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