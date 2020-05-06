Нижегородская область присоединилась к Всероссийской акции "Вам, родные" Общество

Фото: Организаторы

Нижегородская область присоединилась к Всероссийской акции "Вам, родные", которая приурочена ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на организатора акции – федеральный проект "Мы вместе".

Благотворительная акция реализуется в 84 регионах страны и является частью федерального проекта #МыВместе. 8 и 9 мая 2020 года добровольцы поздравляют с юбилеем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и вручают им продуктовые наборы.

Подарочный набор включает в себя праздничную продуктовую корзину, Георгиевскую ленточку и цветы. В Нижегородской области формировать подарки помогали студенты Приволжского исследовательского медицинского университета, которые приняли участие в акции в качестве волонтеров.

Акция "Вам, родные" проходит во всех районах Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В Нижнем Новгороде одним из первых подарочный набор передали ветерану войны Геннадию Андреевичу Кулакову. Геннадий Андреевич с 14-летнего возраста принимал участие в боевых действиях, служил рулевым-сигнальщиком на вспомогательном судне "Баррикады", которое входило в состав Волжской военной флотилии.

В Сарове к акции "Вам, родные" подключились "Волонтеры Победы", которые совместно с социальными работниками города доставляют подарки ветеранам. Чтобы доставка подарочных наборов была максимально безопасной, соблюдаются все меры предосторожности, перед посещением пенсионеров волонтёрам измеряют температуру и выдают средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и антисептики.