Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий ливня в Нижнем Новгороде Общество

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять всесторонние меры для ликвидации последствий удара стихии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

8 мая на территории Нижнего Новгорода прошел сильный дождь, в результате чего оказались подтоплены несколько улиц города и произошел размыв грунта на Окском съезде.

Ликвидировать последствия неблагоприятных погодных явлений Глеб Никитин поручил заместителям губернатора Андрею Гнеушеву и Андрею Харину, а также исполняющему обязанности главы города Юрию Шалабаеву.

"Для Юрия Шалабаева это станет первым важнейшим экзаменом на новом посту. Проблема с подтоплениями центральной части города имеет очень давнюю историю, но это не значит, что не нужно заниматься ее решением. В ближайшие дни требуется также осуществлять круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде. Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации. Ливневой канализацией в городе нужно заниматься системно и круглогодично", - сказал Глеб Никитин.

"Правительству региона необходимо оказать все возможное содействие властям города для максимально быстрой ликвидации последствий удара стихии и выработки стратегических решений на перспективу", - добавил глава региона.

Напомним, что фотографиями последствий дождя нижегородцы делились в соцсетях. Ливень привел к тому, что уровень воды на улицах достигал середины дверок легковых автомобилей. Набережная Федоровского выглядела как большое озеро - пешеходные дорожки по самые бортики заполнились водой. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде водопад сошел вместе с грунтом.