Нижний сегодня: главные события дня

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Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по числу заболевших коронавирусом

По данным на 8 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему зарегистрированы в 48 районах и городских округах. Эти данные не изменились по сравнению с 7 мая. Наибольшее число заболевших коронавирусом – в Нижнем Новгороде, где зарегистрировано 1826 инфицированных человек. Далее следуют Павловский (431 житель), Дивеевский (328), Кулебакский (121), Починковский (116) районы, а также Дзержинск (110), Богородский (109) и Кстовский (102) районы.

Всего 3886: еще 276 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Нижегородской области

По состоянию на 8 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 3886 человек, в том числе 276 случаев заражения подтвердилось за прошедшие сутки. Уже излечилось от вируса 589 нижегородцев и умерло 23.

Рост числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, наблюдается в Нижегородской области

За 7 мая по результатам проверки составлено 19 протоколов: 16 – на граждан, два - на должностных лиц и один – на индивидуального предпринимателя. При этом за 6 мая было составлено 14 протоколов: девять - на граждан, четыре - на должностных лиц, один - на индивидуального предпринимателя.

Центр Нижнего Новгорода затопило после дождя

Фотографиями последствий дождя нижегородцы делились в соцсетях. Ливень привел к тому, что уровень воды на улицах достигал середины дверок легковых автомобилей. Набережная Федоровского выглядела как большое озеро - пешеходные дорожки по самые бортики заполнились водой. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде водопад сошел вместе с грунтом.

Грозы, ливни и сильный ветер надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС

8 и 9 мая в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы, ливни и порывы юго-восточного ветра до 15 м/с. Эти неблагоприятные погодные явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций.