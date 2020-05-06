"День Победы" сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО Культура и отдых

День Победы сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО

"День Победы" сегодня поют на государственных языках всех народов Приволжского федерального округа. Об этом сообщают в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Согласно информации, 9 мая 2020 года — финальный аккорд масштабной акции "Наш День Победы". Впервые песня "День Победы" звучит на языках всех народов Поволжья и объединяет жителей регионов округа в один большой хор.

В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе была инициирована масштабная акция - "Наш День Победы". С 25 апреля по 8 мая песня, для которой этот год тоже юбилейный, передавалась от региона к региону по всей территории ПФО. Песня "День Победы" стала одним из неизменных символов праздника, в ней соединились и ликование Победы, и величие подвигов наших соотечественников, и личные трагедии миллионов семей, потерявших родных на полях сражений. Разнообразие жанров и стилей исполнения также придали легендарной композиции особое звучание, сделали ее еще ближе и роднее для миллионов людей.

Специально для этой акции песня "День Победы" была переведена на национальные языки. Она прозвучала на русском, мокшанском, эрзянском, марийском, башкирском, удмуртском, чувашском и татарском языках. Вместе с заслуженными артистами, солистами государственных филармоний, театров, хоров, ведомственными и народными ансамблями, симфоническими оркестрами "День Победы" исполнили студенты, волонтеры, участники кавер-групп и шоу "Голос.Дети", чемпионы Высшей лиги КВН.

За несколько дней своего путешествия гимн Великой Победе в исполнении музыкальных коллективов всех 14 субъектов ПФО увидели миллионы людей, ролики транслировались на всех региональных телеканалах, а также публиковались в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды. На радиостанциях звучала радиоверсия любимой песни.

"Эта акция объединяет регионы и поддерживает культурную идентичность всех народов", – отметила ректор Казанского института культуры и искусств Роза Ахмадиева. По ее словам, подобные акции подчеркивают вклад всех народов в Великую Победу.

Нижегородская область 1 мая присоединилась к песенному марафону "Наш День Победы". Великую песню, ставшую символом Победы, вместе исполнили академические и джазовые музыканты, фольклорные и поп-исполнители. В акции приняли участие солисты Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Виктор Ряузов, Татьяна Гарькушова, Александр Зубаренков, солисты Нижегородского губернского оркестра Дмитрий Зубарев, Татьяна Волкова, Дмитрий Маресев, Нижегородский муниципальный ансамбль народной песни "Любава", вокальная группа ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. К ним также присоединились участники шоу "Голос. Дети" Дарья Лебедева и Егор Григорьев, исполнители из кавер-группы "Jack Daniels Time" Владимир Торопыгин и Андрей Паньшин. Съемки видеоролика прошли до введения режима самоизоляции в нижегородском кремле, у памятника Чкалову и у катера "Герой".

"Для меня участие в этом проекте – большая честь и ответственность. Ни минуты не размышлял, когда узнал о съемках. С возрастом начинаешь понимать, что не все в этой жизни измеряется деньгами, особенно то, что называют патриотизмом. Это как помочь бабушке из своего подъезда донести сумки до дома или вытолкать застрявший автомобиль незнакомого мужчины. Это чувство настоящего, народного единения не скачаешь в интернете, не купишь в магазине. Я рад, что смог внести свой скромный вклад", – поделился своим впечатлением капитан команды КВН "Вятка" Дмитрий Бушуев.

Несомненно, достоянием песенного марафона стало участие в проекте народного артиста СССР Леонида Сметанникова. Именно в его исполнении в далеком 1975 году на советском телевидении впервые прозвучала песня "День Победы". В 2020 году жители Приволжского федерального округа вновь услышали эту песню в исполнении прославленного певца.

Запись всех выступлений проходила в феврале и начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение песни "День Победы" на языках народов, проживающих на территории ПФО, звучит особенно пронзительно.

Песенный марафон "Наш День Победы" объединил всех нас, жителей Приволжского федерального округа, в Год памяти и славы – в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.