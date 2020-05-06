Вечный огонь зажжён на площади Славы в Нижнем Новгороде Общество

автор фото: Александр Воложанин

Вечный огонь зажжён на площади Славы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 9 мая 2020 года глава региона Глеб Никитин принял участие в церемонии зажжения Вечного огня на площади Славы в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Новую площадку у мемориального комплекса "Танки "Борец за свободу тов. Ленин" и Т-34", где появился Вечный огонь, открыли в честь 75-й годовщины Великой Победы. Для торжественного зажжения Вечного огня на площади Славы взяли частицу пламени из Вечного огня в Нижегородском кремле.

По словам губернатора, Вечный огонь на площади Славы будет теперь гореть непрерывно и станет символом боевого и трудового подвига сормовичей.

"Значение этого праздника для жителей нашей области сложно переоценить. Горьковчане внесли огромный вклад в Победу. Труженики тыла создавали орудия для фронта, особое место среди которых занимает танк Т-34 – танк Победы. Именно здесь, на Красном Сормове, произвели и поставили на фронт более 12 тысяч боевых машин. Впечатляет то, с какой скоростью разворачивалось это производство: в июле 1941 года началась работа, а уже осенью наши танки Т-34 участвовали в битве за Москву, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной войне", - сказал Глеб Никитин.

"Конечно, хотелось бы эту церемонию провести при большем количестве сормовичей, нижегородцев. Сейчас главное - помнить, что сам День Победы нельзя перенести. Этот великий день останется с нами навсегда, а торжественные мероприятия мы обязательно проведем позже", - добавил губернатор.

Решение о создании площадки для Вечного огня у мемориального комплекса в Сормовском районе было принято на заседании Союза промышленников и предпринимателей "Единое Сормово" в октябре 2019 года. Инициатива была поддержана жителями Сормовского района.

Ранее Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле.