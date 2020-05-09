Портрет нижегородского ветерана Геннадия Кулакова появился во дворе его дома Общество

фото: Юлия Горшкова

Портрет нижегородского ветерана Геннадия Кулакова появился во дворе его дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, продолжается реализация проекта "Образ Победы", в рамках которого во дворах домов, где живут ветераны, на фасадах трансформаторных подстанций появляются портреты героев.

Так, накануне 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Образ Победы" появился портрет ветерана Геннадия Андреевича Кулакова.

Всю свою долгую жизнь Геннадий Кулаков связал с Волгой: служил на судах флотилии, работал в Волжском речном пароходстве, 20 лет был начальником Горьковского детского речного пароходства, где прошли обучение около 20 тыс. ребят, из которых многие также связали судьбу с флотом. Отмечается, что и сегодня ветеран мастерит макеты кораблей дома.

Геннадий Кулаков с 14 лет участвовал в боевых действиях, служа рулевым-сигнальщиком на вспомогательном судне "Баррикады", которое входило в состав Волжской военной флотилии. Буксир, который он водил, перевозил раненых.

"Мы в это время были в районе Сталинграда. Моя личная задача – вести судно по курсу, который скажет капитан. Во время боя, если немецкий самолет налетает, я передавал штурвал капитану, а сам становился к пулемету вторым номером, подавать патроны", - вспоминает ветеран.

Ранее сообщалось, что изображения на фасадах трансформаторных подстанций появились на улицах Звездинка, Сурикова, Ванеева и Льва Толстого, Волжской набережной, в Чернопрудском сквере, а также в Нижегородском кремле. На данный момент создано уже 12 портретов ветеранов Великой Отечественной войны во дворах, где они проживают.

Кроме того, напомним, ещё несколько изображений посвящены теме присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести", а также победе в Великой Отечественной войне.

СПРАВКА

Проект "Образ Победы" приурочен к реализации мероприятий Года Памяти и Славы в Нижегородской области, утвержденного президентом России Владимиром Путиным. В 2020 году на стенах трансформаторных подстанций и других поверхностях по всей Нижегородской области планируется создать 75 портретов ветеранов.